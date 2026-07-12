Kalibaf: Tek Taraflı Anlaşmalar Dönemi Bitti

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." dedi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesinin görsel metnini paylaşan Kalibaf, açıklama olarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca ABD'ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." uyarısında bulundu???????.