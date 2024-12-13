Kalın, Şam'da Emevi Camii'ni Ziyaret Etti

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- MİT Başkanı Kalın, Şam'da

MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'ni ziyaret etti

ŞAM - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi. Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.