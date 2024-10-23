Kalıntısız Sebze Projesi Menemen\'de Başladı

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TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı kapsamında İzmir'in Menemen ve Menderes ilçelerinde 75 üreticiye 17 bin 500 adet sarı, 17 bin 500 adet mavi ve şerit halinde 37 bin 500 metre sarı yapışkan tuzak dağıtıldı. Projede hedefin özellikle yaprağı yenen sebzelerde kalıntıyı önlemek olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Yaprağı yenen sebzeler çok fazla işlemden geçmediği, yıkanıp tüketildiği için üretim sahalarından tüketicinin mutfağına giden yolculukta kolay takip sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Eskişehir, Ankara ve Bursa'nın aralarında olduğu 8 ilde 'Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı' yürütülüyor. Toplam 12 bin 733 dekar örtüaltı alanında sebze yetiştiriciliği yapılan İzmir'de, proje kapsamında 2024 yılında 382 bin 500 TL bütçe ile Menderes ve Menemen ilçelerindeki toplam 250 dekar alanda marul, maydanoz, roka, tere ve nane gibi sebze üretimi yapan 75 üreticiye yapışkan tuzak dağıtıldı. Dağıtılan 17 bin 500 adet sarı, 17 bin 500 mavi ve şerit halinde 37 bin 500 metre sarı yapışkan tuzak ile sonbahar üretim sezonunda örtüaltı marul üretim alanlarında zarar yapan beyaz sinek, yaprak bitleri ve 'thrips'lerle kitlesel olarak biyolojik mücadele yapılması ve kalıntının önlenmesi hedefleniyor.

İzmir'in kışlık sebzelerin üretiminde, diğer illere göre öne çıktığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "İzmir, Türkiye'de özellikle kışlık sebze yetiştiriciliğinde hemen hemen birçok üründe ilk sırada yer alıyor. İklimin, toprağın vermiş olduğu artılar ve üreticilerimizin de katma değeriyle çok ciddi üretimler yapılıyor" dedi.

'HEDEF, TÜKETİCİNİN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI'

Projede hedefin özellikle yaprağı yenen sebzelerde kalıntıyı önlemek olduğunu belirten Mustafa Şahin, yaprağı yenen sebzeler çok fazla işlemden geçmediği, yıkanıp tüketildiği için üretim sahalarından tüketicinin mutfağına giden yolculukta kolay takip sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Şahin, "Kalıntının gıda güvenliği çerçevesinde tüketicilerimizin mutfağına gitmemesi için hazırlanmış bir proje. Yaklaşık 382 bin 500 lira bakanlık bütçesiyle hazırlandı" diye konuştu.

İzmir'in Türkiye'nin en fazla kışlık sebze yetiştiren il, Menderes'in de İzmir'de en fazla üretimin yapıldığı ilçe olduğunu kaydeden Şahin, "Buradaki üreticilerimizin büyük bir çoğunluğu kışlık sebzelerle geçimlerini karşılıyor, çok kaliteli üretimler var. Hedef her zaman olduğu gibi güvenilir gıdaya tüketicinin ulaşması. Birkaç yıl içerisinde bölgenin tamamında zirai mücadele yöntemlerinin doğru uygulandığı, yapışkan ve feromon tuzaklar ve benzeri uygulamalarla daha az kimyasalı kullanarak tüketiciyi temiz sağlıklı gıdaya ulaştırmak ana hedefimiz" dedi.

Tüketicilerin bilinçlenmeye başladığını söyleyen Şahin, "Mümkün olduğu kadar iyi tarım uygulaması veya organik tarım yapılmış ürünleri tercih etmeye doğru gitti. Dolayısıyla tüketicinin talebine de üretici boş kalmayacak. Bakanlığın son dönemde uyguladığı politikalarla da üretimin bulunduğu yerde planlanması, suya göre tarımın yapılması, sözleşmeli üretimin yapılmasının içerisinde elbette iyi tarım organik tarım uygulamaları ile raflarda düne göre çok daha fazla ürünün herkesin de ulaşabilir olduğu ve fiyatlarının biraz daha makul seviyeye geleceği tamamen üretim alanlarının atması ile alakalı. Burada farkındalık için varız ama özellikle Menderes'te önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm üreticilerimizde aynı uygulamaların yapılması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'KALINTISIZ SEBZE YEDİRMEYİ İSTİYORUZ'

Menderes'te marul üretimi yapan ve bahçesine yapışkan tuzaklar asılan çiftçi Erol Akyer (60), "12 dönüm arazide marul üretimi yapıyoruz. Kimyasaldan uzak durmaya çalışıyoruz. Bu tuzakları İl Tarım Müdürlüğümüz getirdi ve deneyeceğiz. Tutarsa çok memnun olacağız. Mümkün olduğu kadar ilaçsız, kalıntısız sebze yedirmeyi istiyoruz" dedi.