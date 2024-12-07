Kalkan-34 Operasyonları: 48 Göçmen Kaçakçısı ve 904 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kalkan-34 Operasyonları: 48 Göçmen Kaçakçısı ve 904 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-34 Operasyonları: 48 Göçmen Kaçakçısı ve 904 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonları kapsamında 48 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve 904 düzensiz göçmenin tespit edildiğini açıkladı. Operasyonlar, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirildi.

07.12.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 904 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 'Kalkan-34' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 383 bin 969 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını aktaran Yerlikaya, 28 bin 622 personel, 9 bin 36 ekip ile 5 bin 760 noktada 4 bin 528 metruk bina, 8 bin 72 umuma açık yer, 439 terminal ve 5 bin 906 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 945 yerin kontrol edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 904 düzensiz göçmenin yakalandığını, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

81 İLDE 270 MOBİL GÖÇ NOKTASI

Operasyonlarda görev alan kamu personelini tebrik eden Yerlikaya, "81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu mobil göç noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kalkan-34 Operasyonları: 48 Göçmen Kaçakçısı ve 904 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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