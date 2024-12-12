Kalkilya'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kalkilya'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Kalkilya'da bir Filistinliyi vurdu, 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

12.12.2024 12:46
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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya kentinde Filistinli Muhammed Abdulkerim Brahma'nın (25) İsrail askerlerinin kurşunuyla öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gencin naaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail özel kuvvetleri Kalkilya kentinde Filistinlilere ait bir araca ateş açtı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Hayatını kaybeden Filistinlinin cansız bedeninin bir aracın yanında yerde yattığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 811'e yükseldi.

Kaynak: AA

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