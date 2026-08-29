Kalkınma Elçileri Tunus\'ta

Kalkınma Elçileri Programı kapsamında Türkiye'den Tunus'a gelen üniversite öğrencileri, TİKA'nın ülkede yürüttüğü saha çalışmalarına katılırken Türkiye'nin Tunus'taki kurumlarını da ziyaret etti.

TİKA Tunus Program Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki farklı üniversitelerden gelen 12 öğrenci, Tunus'taki program kapsamında bir hafta boyunca TİKA'nın kalkınma işbirliği faaliyetlerini yerinde inceledi, farklı kurum ve kuruluşları ziyaret etti, sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı.

TİKA Tunus Koordinatörü Muhammed Enes Hancıoğlu'nun eşlik ettiği öğrencilere, TİKA'nın Tunus'ta hayata geçirdiği projeler, faaliyet alanları ve kalkınma işbirliği çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü Tunus Merkezi başta olmak üzere ülkedeki Türk kurumları ziyaret edildi. Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan ile bir araya gelen öğrenciler, Tunus'taki yaşam, Türkiye-Tunus ilişkileri ve diplomatik ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrenciler ayrıca Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kalkınma Elçileri, kanser hastası çocuklar ve ailelerine hizmet veren Dar Maram Misafirhanesi'nde yürütülen yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara gönüllü olarak katkı sundu. Bu kapsamda oyun odası hazırlanarak mobilya ve oyuncaklarla donatıldı, bahçe ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı, ortak kullanım alanları ile çocukların ve annelerinin konakladığı odalar boyanarak yenilendi.

Öğrenciler ayrıca TİKA tarafından orman ürünlerine yönelik sıfır atık ve geri dönüşüm ünitesi kurulan, Tunus Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığına bağlı Bizerte Rimel'deki merkezde düzenlenen tıbbi ve aromatik bitkilerden doğal ürünlerin üretimine yönelik atölye çalışmasına katıldı. Öğrenciler, doğal ürünlerin üretim süreçlerini uygulamalı olarak gözlemlerken sürdürülebilir üretim ve sıfır atık çalışmalarına ilişkin bilgi edindi.

Programın kültürel bölümünde Kayravan Ulu Cami, Bardo Müzesi, Sidi Bu Said ve Tunus Medinası ziyaret edildi. Öğrenciler, bu ziyaretlerle Tunus'un tarihi, kültürel ve sosyal hayatını yakından tanıma fırsatı buldu.

TİKA'nın Kalkınma Elçileri Programı'nın gençleri kalkınma işbirliği konusunda eğiterek farklı coğrafyalardaki projelerde aktif rol almalarını ve Türkiye'nin insan odaklı kalkınma diplomasisini sahada temsil etmelerini amaçladığı belirtildi. Programın gençlere uluslararası saha deneyimi kazandırarak onları dayanışma, adalet ve insanlık değerleri doğrultusunda geleceğin kalkınma aktörleri olarak yetiştirmeyi hedeflediği kaydedildi.