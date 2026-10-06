Kallas, Etiyopya-Eritre geriliminde Afrika Boynuzu'nda çatışma uyarısında bulundu - Son Dakika
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Kallas, Etiyopya-Eritre geriliminde Afrika Boynuzu'nda çatışma uyarısında bulundu

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AB üyesi ülkeler, Etiyopya'daki şiddet ve Etiyopya-Eritre geriliminin Afrika Boynuzu'nda geniş çaplı çatışma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Yüksek Temsilci Kaja Kallas, 27 üye adına gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Etiyopya'da şiddetin artması ve özellikle Etiyopya ile Eritre arasındaki artan bölgesel gerilimden endişe duyduklarını belirterek, bu durumun Afrika Boynuzu genelinde barış ve istikrar açısından ağır sonuçlar doğurabilecek daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 27 AB üyesi adına Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm cephelerde derhal gerilimin düşürülmesi ve ilgili taraflara gerilimi artırabilecek eylem veya söylemlerden kaçınması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, "Siviller her koşulda korunmalı ve insani yardımların herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılması sağlanmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dış aktörlerin müdahaleden kaçınması, nüfuzlarını daha fazla gerginliği önlemek için kullanması ve siyasi çözümler ile diplomasiyi ilerletmesi gerektiğinin altı çizildi.

Etiyopya'da şiddetin artması ve özellikle Etiyopya ile Eritre arasındaki artan bölgesel gerilimden endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu durum, Afrika Boynuzu genelinde barış ve istikrar açısından ağır sonuçlar doğurabilecek daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı tetikleme riski taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) öncülüğündeki silahlı gruplarla federal ordu arasındaki çatışmalar, 23 Eylül'de yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA
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