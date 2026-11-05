Kallas, Rusya'nın yaptırım taleplerinin Avrupa onayına bağlı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Kallas, Rusya'nın yaptırım taleplerinin Avrupa onayına bağlı olduğunu söyledi

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AB Temsilcisi Kallas, Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa'yı istemediğini ve taleplerinin Avrupa onayına bağlı olduğunu söyledi. Kallas, yaptırımlar ve dondurulan Rus varlıklarında Avrupa'nın birlik olması gerektiğini, bu hafta 45'ten fazla sivilin öldüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin barış görüşmelerinde Avrupa'yı masada istemediğini belirterek, yaptırımlar ve dondurulan Rus varlıkları konusunda Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kallas, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Abu Dabi'de yapılması planlanan Ukrayna görüşmelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Kallas, Rusya'nın yaptırımlar ve dondurulan varlıklarla ilgili taleplerinin, Avrupa'nın onayına bağlı olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın Ukrayna konusunda tek sesle konuşması gerektiğini vurgulayan Kallas, Avrupa ülkelerinin bölünmesi halinde Rusya'nın onları yıldırabileceğini umduğunu söyledi.

Kallas, Rusya'nın şimdiye kadar azami taleplerini masaya koyduğunu ve baskının Ukrayna üzerinde yoğunlaştığını belirterek, müzakerelerde denge sağlamak amacıyla Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Moskova'ya yönelik talepleri içeren bir başlangıç pozisyonu hazırladıklarını ifade etti.

Rus hava saldırılarında bu hafta 45'ten fazla sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Kallas, Avrupa'nın barış çabalarını desteklediğini ancak savaşın yakın zamanda sona ermesine ilişkin umudun az olduğunu ifade etti.

Dondurulan Rus varlıklarına ilişkin ortak tutum vurgusu

Kallas, AB üyelerinin, Rusya Ukrayna'ya tazminat ödeyene kadar Rus varlıklarının dondurulmuş kalması yönündeki ortak tutumunu koruduğunu söyledi.

Ukrayna'nın savunmasını sürdürebilmek için finansmana ihtiyaç duyduğuna işaret eden Kallas, dondurulan varlıkların bazı üye ülkelerde tutulduğunu ve bunların kullanımıyla ilgili yük ve risklerin üye ülkeler arasında daha dengeli paylaşılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Seyrüsefer serbestisi ve Orta Doğu'da gerilim

Kallas, Hürmüz Boğazı, Karadeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin artan baskı altında olduğunu belirtti. Geçiş ücreti alınmamasına yönelik taahhüdü 60'tan fazla ülkenin desteklediğini aktaran Kallas, uluslararası hukuk uyarınca geçiş hakkına sahip gemilerden bu hakkı kullanmaları karşılığında ücret alınmaması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran arasında askeri gerilimin yeniden tırmanmasının bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Kallas, gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri desteklemek için Körfez ülkeleriyle yakın temas halinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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