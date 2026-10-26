Kallas, Ukrayna'da yeni girişim olduğunu ancak barış umudunun az olduğunu söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik yeni bir diplomatik girişim olduğunu ancak barışın yakın zamanda sağlanacağına yönelik pek umut olmadığını söyledi.

Kallas ve AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Fransa'nın başkenti Paris'te E5 ülkelerinin savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da barış sağlanmasına yönelik yeni bir diplomatik girişimin olduğunu ancak Rusya'nın eylemlerinin "bambaşka bir tablo ortaya koyduğunu" savunan Kallas, "Ukrayna'da yakın zamanda barışın sağlanacağına dair pek bir umut yok." dedi.

Ukrayna'nın zorlu kışla baş başa olduğuna işaret eden Kallas, görevlerinin Kiev'e destek vermek ve Rusya için savaşın maliyetini artırmak olduğunu dile getirdi.

AB'nin Moskova'ya karşı yeni yaptırımlarının hazırlık aşamasında olduğunu aktaran Kallas, AB'nin ve üye ülkelerinin kilit deniz geçiş noktalarında Rusya'nın "gölge filosu"na yönelik baskıyı artırması gerektiğini kaydetti.

Avrupa'nın savunmaya "rekor düzeyde" harcama yaptığını, bunların somut kabiliyetlere dönüşmesi gerektiğini belirten Kallas, "Daha güçlü bir NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmek için kuvvetlerimizi ve kabiliyetlerimizi modernize etmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

ABD ve İran arasında olası yeni gerilimin "kazananı olmaz"

ABD ile İran arasında gerilimin yeniden tırmanmasına yönelik "ciddi risk" bulunduğunu ifade eden Kallas, herhangi bir yeni tırmanışın "kazananı olmayacağını" söyledi.

Kallas, İran destekli Husilerin, Yemen ve Suudi Arabistan'da ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediğini belirterek AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides operasyonunun bölgeden petrol ticaretinin sürdürülmesine yardımcı olduğunu aktardı.

60'tan fazla ülkenin uluslararası deniz rotalarında geçiş ücretlerine karşı çıkan taahhüde katıldığını söyleyen Kallas, seyrüseferin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Kubilius da Ukrayna'ya verilen destek kapsamında AB'nin yakında yeni araçlar duyurabileceğini söyleyerek Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) isimli ortak tedarik mekanizması kapsamında kullanılmayan yaklaşık 21 milyar avroluk kaynağın Ukrayna'yla ortak savunma projelerine aktarılmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Ayrıca Ukrayna'yı uzay teknolojileri alanında desteklemek için tüm seçenekleri değerlendirmeye aldıklarını belirten Kubilius, "Amerikalı ortaklarımızın da bugüne kadar sağladıkları destekleri sürdürmelerini umuyoruz." dedi.