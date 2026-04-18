Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalp Cerrahisinde Yeni Teknolojiler

18.04.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Op. Dr. Kyaruzi, yeni teknolojilerle kalp ameliyatlarının daha güvenli ve hızlı yapıldığını belirtti.

Kalp damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mugisha Markior Kyaruzi, kalp cerrahisinde kullanılan yeni teknolojiler sayesinde ameliyatların artık çok daha kolay, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirilebildiğini, bu sayede hastaların daha kısa sürede iyileşerek günlük yaşamlarına dönebildiğini belirtti.

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve kronik hastalıkların yaygınlaşması bu hastalıklardaki riskleri artırıyor.

Tıp alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ise kalp cerrahisinde önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Geliştirilen yeni yöntemler sayesinde ameliyat süreçleri hem hekimler hem de hastalar açısından daha güvenli ve konforlu hale gelirken, tedavi sonrası iyileşme süresi de belirgin şekilde kısalıyor.

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında kalp cerrahisinde kullanılan yeni teknolojilere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mugisha Markior Kyaruzi, Türkiye'de özellikle 40 yaş altındaki kişilerde kalp hastalıkları ile damar tıkanıklıklarının daha görünür hale geldiğini aktardı.

Dünyada kardiyovasküler alanda çok ciddi gelişmeler kaydedildiğini aktaran Kyaruzi, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda kalp ameliyatları göğüs kemiği açılarak yapılıyordu, hastaya da bunun külfeti fazla oluyordu, hastanın iyileşme süreci çok çok uzuyordu. Ama günümüzde artık bu ameliyatları göğüs kemiğini hiç açmadan ufak kesilerle hatta kamera yardımıyla veya robotik sistem yardımıyla daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Buna bağlı olarak ameliyat sonrası bu hastalar daha çabuk iyileşiyorlar, eski hayatlarına daha çabuk dönüyorlar. Ameliyat esnasında oluşabilecek bazı komplikasyon ve riskleri de bu teknoloji sayesinde azaltmış oluyoruz. Özellikle enfeksiyonların, akciğer problemlerinin minimal invaziv yaklaşımla ciddi anlamda azaldığını söyleyebiliriz."

Kyaruzi, yeni teknolojilerin kullanımının yaştan çok kilo ile ilişkili olduğunu belirterek, operasyon sırasında özellikle kalbe daha uzak bir damarın kullanıldığını, belirli bir kilonun üzerindeki ve damar gelişimi iyi olan hastalarda robotik sistem ya da endoskopik, yani kamera destekli yöntemlerle ameliyatların rahatlıkla gerçekleştirilebildiğini söyledi.

"Teknolojinin gelişmesinin yanı sıra tecrübemiz de arttı"

Kyaruzi, eskiye kıyasla bu hastalıkları çok daha iyi tanıdıklarını, bilgilerinin çok daha fazla olduğunu ve teknoloji sayesinde daha az riskle ameliyatları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Anjiyonun da korkulacak bir işlem olmadığını belirten Kyaruzi, "Anjiyo, eskiden çok büyük risk taşıyan işlem olarak geçiyordu. Çünkü o zamanki tecrübe, teknolojinin az gelişimiyle beraber bu işin komplikasyon oranları çok daha fazla görünüyordu. Teknolojinin gelişmesinin yanı sıra tecrübemiz de arttı. O nedenle daha düşük risklerle hem anjiyo yapılabiliyor hem de kalp ameliyatlarını rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kyaruzi, kalp sağlığının korunmasına yönelik şu önerilerde bulundu:

"Kalp sağlığı açısından günlük en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmasını öneriyoruz. Aynı zamanda beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle akşamları çok yoğun yemekle beslenmemek kalp sağlığı açısından çok önemli. Ailesinde kalp problemi olan kişiler varsa ve belli bir yaşın üstündeyse mutlaka kontrollerini yaptırması gerekiyor. Kadınlara genellikle 50 yaş sonrası, menopoz dönemi gelmeye başladığında kalp sağlığını kontrol etmelerini öneriyoruz. Erkekler ise 40 yaş civarına geldiklerinde aynı şekilde kalp kontrollerini yaptırabilirler ancak herhangi bir kalp şikayetiniz varsa bu yaşlardan önce de gidip bu kontrolleri yaptırabilirsiniz."

Kyaruzi, kontrol sırasında konulan tanı ve teşhislere hastanın uyması ve önerilen tedaviyi reddetmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:35:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kalp Cerrahisinde Yeni Teknolojiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.