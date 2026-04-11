Kadınlarda Kalp Hastalıkları Daha Ölümcül: Uzman Uyarıyor

11.04.2026 11:29
Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nermina Alagiç, kalp hastalıklarının kadınlarda daha yüksek ölüm oranlarına yol açtığını vurguladı. Menopoz sonrası dönemde riskin arttığına dikkat çekti.

Kalp hastalıkları kadınlar ve erkeklerde farklı ilerliyor, ölüm oranı kadınlarda daha yüksek. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nermina Alagiç, erkeklerde daha sık görülse de kadınlarda ölüm riskinin arttığını, özellikle menopoz sonrası bu durumun belirginleştiğini ve ilk kalp krizinin daha ölümcül olabildiğini vurguladı. Hastaneye geç başvurunun önemli bir neden olduğunu belirtti.

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve Türkiye'de en yaygın ölüm nedeni olup, kalp krizi ve inme bu ölümlerin büyük kısmını oluşturuyor. Genetik faktörler, ilerleyen yaş, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, tütün kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme risk faktörleri arasında yer alıyor.

Belirtiler arasında göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, mide bulantısı ve terleme bulunuyor. Zamanında müdahale için stent, balon işlemi veya bypass gibi tedaviler uygulanabilir, ancak geç başvuru kalp yetmezliğine yol açabiliyor.

Kalp sağlığını korumak için tütün ürünlerinden kaçınılması, düzenli egzersiz, sınırlı tuz tüketimi, balık ve sebze ağırlıklı beslenme öneriliyor. Kontroller için erkeklerde 40 yaşından sonra, kadınlarda menopozdan 5-6 yıl sonra başlanması önemli, ancak sağlıksız alışkanlıklar nedeniyle bu yaş aralığı düşüyor.

