Kalp Krizi Geçiren Ahmet Mazlum Hava Ambulansıyla Ankara'ya Sevk Edildi
Beypazarı'nda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Ahmet Mazlum, hava ambulansıyla Ankara'ya götürüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
İlçenin Adaören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Ahmet Mazlum'un (65) yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mazlum'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Mazlum, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'daki Şehir Hastanesine sevk edildi.
Beypazarı Müftülüğüne ziyaret
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsen'i zayeret etti.
İyişenyürek, makamında bir araya geldiği Süsen ile görüştü, göreve yeni başlayan personele başarılar diledi.
Mehmet Süsen, ziyareti dolayısıyla İyişenyürek'e teşekkür etti.???????
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