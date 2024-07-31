Kalp krizi geçiren annesini sırtında taşıyarak gezdiriyor - Son Dakika
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Kalp krizi geçiren annesini sırtında taşıyarak gezdiriyor

Irak'ın Halepçe kentinde yaşayan Goran Hıdır Temen, 5 yıl önce geçirdiği kalp krizinin ardından yürüyemeyen ve konuşamayan annesi Münire Hame Kerim'i her gün sırtında taşıyarak gezdiriyor. Temen, annesini mutlu etmek için köyün dar ve engebeli sokaklarında sırtında taşıyor ve onun göz işaretleriyle iletişim kurabiliyor. Annesinin sağlık koşullarının kötüleşmeden önce çocuklarıyla yakından ilgilendiğini belirten Temen, imkanlar el verirse annesini umre ya da hacca götürmek istediğini ifade etti.

31.07.2024 11:41
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Irak'ın Halepçe kentinde yaşayan Goran Hıdır Temen, 5 yıl önce geçirdiği kalp krizinin ardından yürüyemeyen ve konuşamayan annesi Münire Hame Kerim'i her gün sırtında taşıyarak gezdiriyor.

Halepçe'nin Tewila köyünde yaşayan Temen, 57 yaşındaki yatalak annesi ile kurduğu özel bağını onu her gün sırtında taşıyarak gösteriyor.

Doğa ve bahçeleri gezmeyi çok seven annesi, Temen'in sırtında uzun yolculuklar yaparak kötü sağlık koşullarına rağmen hayata tutunuyor.

Annesini mutlu edebilmek için köyün dar ve engebeli sokaklarında sırtında taşıyor

AA muhabirine konuşan Temen, 5 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yürüyemeyen ve konuşamayan annesini doktora götürmek için yaşadıkları köyün dar ve engebeli sokaklarından ana yola kadar sırtında taşıdığını anlattı.

Annesinin doğa ve bahçelerde gezmeyi çok sevdiğini ancak yürüyemediği için bunu yapamadığına işaret eden Temen, annesini mutlu edebilmek için onu her gün sırtında dolaştırdığını söyledi.

Temen, annesinin konuşamadığı için göz işaretleriyle derdini anlatmaya çalıştığını, kendisi ve kardeşlerinin de annelerinin hangi hareketiyle ne demek istediğini anladığını dile getirdi.

"Bedenim yoruluyor fakat ruhen mutlu oluyorum"

Annesini sırtında taşıyarak dolaştırdığı anlara ilişkin birçok görüntüsü olduğunu ancak uzun bir süre bunları paylaşmadığını ifade eden Temen, "Ancak daha sonra insanlara annelere hizmetin değerini göstermek ve onları teşvik etmek amacıyla bunları yayınladım. Annem 5 yıldır bu halde, fakat 5 dakika hizmet etmiş gibiyim. Kız kardeşim de çok yardım ediyor. Sürekli annemin yanında." ifadelerini kullandı.

Annesinin sağlık koşullarının kötüleşmeden önce çocuklarıyla yakından ilgilendiğini anlatan Temen, şunları söyledi:

"Annen ve baban senden razı değilse cenneti göremezsin. Onlar beni yetiştirdi ve büyüttü. Gece gündüz sırtımda taşısam da bir dakikalarının bile hakkını ödeyemem. Annem gitmek istediği yere işaretle anlatıyor. Bazen biz götüreceğimiz yeri söylüyoruz ve onun da istediğini anlıyoruz. Kimi zaman 1 saat sırtımda taşıyorum. Bedenim yoruluyor fakat ruhen mutlu oluyorum. Yolda güzel sözler evde ise şarkılar söylüyorum. Bir yerde çok fazla duramıyor, ona tahammül etmek gerekiyor."

Temen, annesini umre ya da hacca götürmek istediğini de belirterek, imkanlar el verirse annesi için bunu yapmaya çok istediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalp krizi geçiren annesini sırtında taşıyarak gezdiriyor - Son Dakika

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