Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.
Rahatsızlanması üzerine Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç'nin (70) kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilen hasta, buraya inen hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine gönderildi.
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