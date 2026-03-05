Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

05.03.2026 17:29
10 gün önce doğum yapan Nurhayat Usta, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

AMASYA'da 10 gün önce doğum yaptığı belirtilen Nurhayat Usta (37), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 gün önce Bahar Evra ismini verdikleri bebeğini dünyaya getiren Nurhayat Usta, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Durumu fark eden annesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nurhayat Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Nurhayat Usta'nın cenazesi, yarın Suluova ilçesi Derebaşalan köyünde toprağa verilecek.

Taziye mesajı yayımlayan Vali Önder Bakan, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personelimiz Nurhayat Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
