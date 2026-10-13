Kalp krizi sonucu ölen Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu için tören yapıldı - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu ölen Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu için tören yapıldı

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Kalp krizi sonucu ölen Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu için tören yapıldı
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Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu, kalp krizi sonucu hayatını kaybettikten sonra Yargıtay'da düzenlenen törenle anıldı. Saygı duruşunda bulunulup dua edildi, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başsağlığı diledi ve Kuzu'nun cenazesi Sincan'daki Cimşit Mezarlığı'na götürüldü.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu için Yargıtay'da tören düzenlendi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kuzu'nun özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, törende yaptığı konuşmada, Kuzu'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Kuzu'nun ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Törenin ardından Yusuf Kuzu'nun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sincan'daki Cimşit Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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