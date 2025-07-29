Kalp Krizinden Vefat Eden Polis İçin Tören

Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için, görev yaptığı Aydın'da tören düzenlendi.

İzinli olarak Denizli'deki ailesinin yanına giden ve dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timinde görevli polis memuru Ersin Cıstak (52) için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Cıstak'ın ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları katıldı.

Cıstak'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Denizli'ye uğurlandı.