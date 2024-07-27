Kalp Ritim Bozukluğuyla Doğan Köpeğe Kalp Pili Takıldı - Son Dakika
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Kalp Ritim Bozukluğuyla Doğan Köpeğe Kalp Pili Takıldı

Ankara Üniversitesi veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kalp pili takılan Cavalier King Charles ırkı köpek, sağlığına kavuştu. Köpeğin sahipleri, bayılma nöbetleri artınca veteriner hekime başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda köpeğin kalp ritim bozukluğu olduğu tespit edildi ve kalp pili takılmasına karar verildi. Operasyon başarıyla gerçekleştirildi ve köpeğin sağlık sorunları giderildi. Bu uygulama Türkiye'de ilk defa yapıldı ve Ankara Üniversitesi veteriner hekimleri bu alanda tek merkez olarak çalışmaktadır.

27.07.2024 11:11
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Kalp ritim bozukluğuyla dünyaya gelen Cavalier King Charles ırkı köpek, Ankara Üniversitesi (AÜ) veteriner hekimlerince gerçekleştirilen operasyonla kalp pili takılarak sağlığına kavuşturuldu.

Ankara'da emekli amiral Nejat ve eşi Ebru İnanır, 10 yaşındaki köpekleri "Gölge"nin bayılma nöbetleri artınca AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Kardiyoloji Birimi'ne başvurdu.

Tetkiklerin ardından İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şen, Dr. Kadir Sevim ile veteriner hekim Merve Aksan köpeği ameliyata aldı. Kalp pili takılan "Gölge"nin bir süredir yaşadığı sağlık sorunları giderildi.

Yurt dışında örnekleri var

Doç. Dr. Çolakoğlu, AA muhabirine, köpeklerde kalp hastalıklarının yapısal sorunlardan oluştuğunu, çoğu zaman ritim ve iletim problemleri görüldüğünü söyledi.

Sağlıklı köpeklerde dakikada 70-80 kalp atımı olduğunu anlatan Çolakoğlu, "Gölge"nin kalbinin ise dakikada 27 kez attığını, bunun da bayılma ataklarına yol açtığını kaydetti.

Bunun üzerine köpeğe kalp pili takılmasına karar verdiklerini, yaklaşık 2 saat süren operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirten Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Artık 'Gölge'de bayılmalar yok. Hasta sahiplerinin korkuları ortadan kalkmış şekilde yaşamına devam ediyor. Operasyondan sonra hastamız normal hayatına, ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Oynuyor, keyfi yerinde, sahipleriyle vakit geçiriyor, bayılmıyor, egzersiz toleransı artmış durumda, daha fazla koşturabiliyor, daha fazla oynayabiliyor."

Çolakoğlu, "Köpeğe kalp pili takılma uygulaması ülkemizde ilk defa yapıldı. Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da örnekleri var ama ülkemizde bu işlemi gerçekleştirebilecek altyapıya, teknik donanıma ve bilgi birikimine sahip tek merkez olarak çalışıyoruz." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Şen de ilk kez böyle bir operasyonun gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şen, operasyona ilişkin, "Hastamızda ana damarlardan birinden kalbe ulaşıyoruz. Kalpte ritim bozukluğuna sebep olan odacığa kalp pili yerleştiriliyor. Ona ait özel bir pil tambur sistemi var, o da boyun bölgesine yerleştirilerek işlem tamamlanıyor. İnsanlarda kullanmış olduğunuz pil yapısı ile köpeklerde kullanılan pil yapısı birebir aynı. Sadece boyutları değişiyor." bilgisini verdi.

Pile dışarıdan ulaşarak ritim ayarlaması yapabildiklerini belirten Şen, 5 yılın ardından pilin ömrünü tamamladığını kaydetti.

Köpeğin sahibi Nejat İnanır ise genetik kalp rahatsızlığı bulunan "Gölge"nin son dönemlerde aşırı yorgun olması, bayılması ve irkilerek uyanması nedeniyle veteriner hekime başvurduklarını söyleyerek, " Türkiye'de bir ilk olan kalp pili takılmasına karar verildi. Çok kısa sürede yaptıkları hazırlıkla 'Gölge'yi tekrar eski sağlığına kavuşturacak şekilde çok başarılı bir ameliyata imza attılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalp Ritim Bozukluğuyla Doğan Köpeğe Kalp Pili Takıldı - Son Dakika

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