Kalp ritmi bozuk 3 aylık bebek, ambulans uçakla Erzurum'dan Ankara'ya getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğin Hava Kuvvetlerine bağlı ambulans uçakla Erzurum'dan Ankara'ya nakledildiğini açıkladı. Bakanlık, Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırılan minik yavruya acil şifalar diledi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulans uçakla Erzurum'dan Ankara'ya nakledildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kalp ritim bozukluğu nedeniyle ileri tedavi ihtiyacı bulunan 3 aylık bebeğimiz, Hava Kuvvetlerimizin 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Erzurum'dan alınarak Mürted Hava Meydan Komutanlığına ulaştırıldı. Minik yavrumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: ANKA
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