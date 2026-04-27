Kalyon Holding'den Avrupa ve ABD'ye enerji yatırımı sinyali

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Antalya'da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalyon Grubu'nun Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip olduğunu hatırlatan Elvan, güneş ve rüzgar enerjisinde 2 bin megavatın üzerinde üretim kapasitesine ulaştıklarını bildirdi. Karapınar'da 500 megavatlık yeni bir yatırımın devam ettiğini belirten Elvan, küresel pazarlara yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Elvan, Karapınar GES'in 1350 megavat kurulu güç kapasitesine sahip olduğunu ve yıllık 3 milyar kilovatsaat üretim yaparak 2 milyon hanenin elektriğini karşıladığını söyledi. Ayrıca, dünyada ilk kez uygulanan bir projeyle güneş panellerinin altında koyun otlatıldığını belirtti. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine dikkat çeken Elvan, önümüzdeki 10 yıllık perspektifte Türkiye'nin küresel ölçekte bir enerji merkezi olacağına inandığını vurguladı.