Kalyon Holding'den Avrupa ve ABD'ye enerji yatırımı sinyali

27.04.2026 13:48
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, yenilenebilir enerjide küresel pazarlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Daha entegre bir yaklaşımla Avrupa ve ABD'ye yönelik bazı çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunlar netleşecek.' dedi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Antalya'da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalyon Grubu'nun Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santraline sahip olduğunu hatırlatan Elvan, güneş ve rüzgar enerjisinde 2 bin megavatın üzerinde üretim kapasitesine ulaştıklarını bildirdi. Karapınar'da 500 megavatlık yeni bir yatırımın devam ettiğini belirten Elvan, küresel pazarlara yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Elvan, Karapınar GES'in 1350 megavat kurulu güç kapasitesine sahip olduğunu ve yıllık 3 milyar kilovatsaat üretim yaparak 2 milyon hanenin elektriğini karşıladığını söyledi. Ayrıca, dünyada ilk kez uygulanan bir projeyle güneş panellerinin altında koyun otlatıldığını belirtti. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine dikkat çeken Elvan, önümüzdeki 10 yıllık perspektifte Türkiye'nin küresel ölçekte bir enerji merkezi olacağına inandığını vurguladı.

Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu İsrail Başbakanı Netanyahu, yine tehditler savurdu
Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı Galatasaray yönetimi, tüm tribünleri sarı-kırmızılı bayraklarla donattı
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler 15 yaşındaki kaleciye forma bulunamayınca çözümü bakın nasıl ürettiler

14:10
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
