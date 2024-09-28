Kamala Harris, Meksika Sınırında Güvenlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Kamala Harris, Meksika Sınırında Güvenlik Vurgusu Yaptı

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Başkan adayı Harris, sınır güvenliğini artırma ve Fentanil girişini engelleme sözü verdi.

28.09.2024 07:41
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ABD Başkan Adayı Kamala Harris, Meksika sınırını ziyaret etti

Sınır güvenliğini artırma ve uyuşturucu girişini engelleme sözü verdi

ARIZONA - Ülkesinin Meksika sınırını ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, sınır güvenliğini artırma ve uyuşturucu madde Fentanil'in ülkeye girişini engelleme sözü verdi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, Arizona eyaletinin Douglas şehrinde ABD-Meksika sınırını ziyaret etti. Güvenlik duvarı çevresinde görev alan sınır muhafızlarından bilgi alan Harris, yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrasında Douglas'taki Cochise College Kampüsü'nde düzenlenen bir kampanya etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Başkan seçildiği takdirde ABD'ye tekrar tekrar yasadışı yollardan girmeye çalışan kişilere karşı daha ağır cezai yaptırımlar uygulayacağını söyleyen Harris, yasadışı yollardan ülkeye gelen kişilerin sığınma talebinde bulunmalarını engelleyeceğini ifade etti. Ülkeye yasadışı yollardan giren kişilerin "yakalanıp sınır dışı edileceğini ve beş yıl boyunca yeniden girişlerinin yasaklanacağını" kaydeden Harris, "Havaalanları ve limanlar da dahil olmak üzere girişlerin Fentanil (uyuşturucu madde) ve bunu yapmak için kullanılan kimyasal araçları tespit edecek ek yüksek teknolojilere sahip olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Sağduyu çağrısı yaptı

Harris ayrıca Adalet Bakanlığı'nın sınırı aşan suç örgütlerini ve kartelleri iade etmesi ve kovuşturması için ayrılan kaynakları iki katına çıkarma sözü verdi. Sınırlardaki güvenlik sorununun işbirliği içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Harris, "Kendine lider diyen herkesin sağduyulu çözümler için diğer liderlerle birlikte çalışması kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı. "Bu da yine gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmak ve sağduyulu yaklaşımlar üretmek anlamına geliyor" diyen Harris, "Amerikan halkı, sınır güvenliğini siyasi oyunlar oynamaktan daha fazla önemseyen bir Başkanı hak ediyor" sözleriyle Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı eleştirdi.

Harris, "Başkan olarak, Donald Trump'ın sabote ettiği sınır güvenliği tasarısını yeniden gündeme getireceğim ve gururla imzalayarak yasalaştıracağım" diye konuştu.

"Bu sorumluluğu ciddiye alıyorum"

Harris, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda ise, ABD Başkanı Biden ve kendisinin son yılların en sert ve adil iki partili sınır güvenliği reformunu desteklediğini ifade etti.

Kongre'deki Cumhuriyetçilerin bu reform için iki kez red oyu kullandığını kaydeden Harris, "Yasa dışı sınır geçişlerini azaltmak için adımlar attık ve şu anda bu rakamlar göreve geldiğimiz zamankinden daha düşük" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin "egemen bir ülke" olduğunu vurgulayan Harris, "Sınırımızdaki kuralları belirlemek ve uygulamak gibi bir görevimiz var. Bu sorumluluğu ciddiye alıyorum" dedi.

"Fentanil ABD'nin başına bela oldu"

Sınırlardan ülkeye giren uyuşturucu madde Fentanil'in "ABD'nin başına bela olduğunu" yineleyen Harris, "Sevdiklerini fentanil nedeniyle kaybeden çok sayıda aile ile tanıştım ve bu yıkım kırsal topluluklardan büyük şehirlere kadar hissediliyor" ifadelerini kullandı. "Başkan olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne fentanil akışını engellemeyi en önemli önceliğim haline getireceğim" diyen Harris, "Başkanınız olarak, ulusumuzun egemenliğini koruyacak, sınırımızı güvence altına alacak ve bozuk göç sistemimizi düzeltmek için çalışacağım. Bunu yapmak için de Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve Bağımsız siyasetçilerle işbirliği yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kamala Harris, Meksika Sınırında Güvenlik Vurgusu Yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kamala Harris, Meksika Sınırında Güvenlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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