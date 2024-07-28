Kamala Harris, TikTok'u kullanmaya başladı - Son Dakika
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Kamala Harris, TikTok'u kullanmaya başladı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyada TikTok'u kullanmaya başladı. Harris'in TikTok hesabında yayımladığı video, 2,5 milyondan fazla takipçi tarafından izlendi. Daha önce TikTok'u yasaklamaya çalışan eski ABD Başkanı Donald Trump da hesap açmıştı.

28.07.2024 12:25
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasında sosyal medya platformu TikTok'u da kullanmaya başladı.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Harris, "@kamalaharris" adlı TikTok hesabında bir video yayımladı.

Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine yönelik yürüttüğü kampanya için TikTok'ta paylaştığı videoda, "Son zamanlarda TikTok ana sayfasına videolarımın düştüğünü duydum. Bunun üzerine ben de platforma şahsen katılayım istedim." ifadelerini kullandı.

Harris'in 2,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Trump da TikTok'ta hesap açmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump da başkanlığı döneminde ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamaya çalıştığı TikTok'a haziranda katılmıştı.

Videoda "Burada olmak gurur verici." ifadesini kullanan Trump'ın hesabının takipçi sayısı açıldıktan kısa süre içinde milyonu aşmıştı.

Kaynak: AA

Kamala Harris, Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamala Harris, TikTok'u kullanmaya başladı - Son Dakika

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