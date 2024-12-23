Kaman\'da Koyun-Keçi Çiçeği Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketleri Durduruldu

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KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde bir işletmede çıkan koyun-keçi çiçeği hastalığı nedeniyle 13 köyde hayvan hareketi durduruldu.

Kaman ilçesindeki bir işletmede koyun-keçi çiçeği hastalığı çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki 13 köyde hayvan satışını durdurdu. Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim, yayımladığı mesajında, "İlçemiz Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan TR40-14076 numaralı işletmedeki küçükbaş hayvanlarda koyun-keçi çiçeği hastalığı çıkmış olup idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Koruma ve gözetim bölgesi sınırları içerisine giren müdürlüğümüze bağlı Çadırlıkörmehmet, Çadrılıhacıbayram, Tepeköy, Yağmurlusarışağı, Çadrılıhacıyusuf, İrbişim, Meşeköy, Karahabalı, Savcılıbağbaşı, Demirli, Başköy, Ömerhacılı köyleri ve Kurancılı kasabasındaki küçükbaş hayvan hareketleri yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.