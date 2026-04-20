Kaman'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların tespiti ve yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Kaman'da S.Y'nin adresine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında idari para cezası uygulanırken, adli işlem de başlatıldı.
