Kaman'da Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilen şüpheli yakalandı.

İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduranların tespiti ve yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kaman'da S.Y'nin adresine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında idari para cezası uygulanırken, adli işlem de başlatıldı.