Kamboçya Başbakanı Hun Manet 15-16 Ekim'de Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Manet'in 15-16 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğini ileriye taşıyacak imkanların ele alınacağını bildiren Duran, ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.