Kamboçya-Çin Uçuşları %83 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Kamboçya-Çin Uçuşları %83 Artış Gösterdi

Kamboçya ile Çin arasındaki uçak seferleri ve yolcu sayısı 2024'te büyük artış yaşadı.

29.11.2024 11:38
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PUNOM PEN, 29 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya ile Çin arasında uçakla seyahat edenlerin sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artarak 733.729'a yükseldi.

Kamboçya Devlet Sivil Havacılık Sekreterliği Müsteşarı ve Sözcüsü Sinn Chanserey Vutha perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kamboçya ile Çin arasında gerçekleştirilen uçuş sayısı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yüzde 60 artışarak 5.486'a ulaştı" dedi.

Vutha, iki ülke arasındaki hava kargo hacminin bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 6.341 tona yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, Çin'in yatırımlarıyla gerçekleştirilen ve Kasım 2023'te resmi olarak hizmete giren Siem Reap Angkor Uluslararası Havalimanı'nın, Çinli havayolu şirketleri başta olmak üzere daha fazla uluslararası havayolunun Kamboçya'ya gelmesine yardımcı olacağına inandığını söyledi.

3.600 metre uzunluğunda bir piste sahip olan havalimanı, Siem Reap eyaletinin kuzeybatısında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Angkor Arkeoloji Parkı'na açılan ana kapı konumunda.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kamboçya-Çin Uçuşları %83 Artış Gösterdi - Son Dakika

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