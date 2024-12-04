Kamboçya'da 13 Filipinli kadına 4 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Kamboçya'da 13 Filipinli kadına 4 yıl hapis cezası

Kamboçya, taşıyıcı annelik suçlamasıyla 13 Filipinli kadına hapis cezası verdi. Cezalar tecil edilebilir.

04.12.2024 15:25
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PUNOM PEN, 4 Aralık (Xinhua) -- Kamboçya, 13 Filipinli hamile kadına taşıyıcı annelik yapma suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararı veren Kandal Bölge Mahkemesi'nden salı günü yapılan açıklamada sanıkların eylül ayında Güney Kandal eyaletinde sınır ötesi insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığı, duruşmalarının 28 ve 29 Kasım tarihlerinde yapıldığı ve kararın pazartesi günü verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mahkeme, 13 Filipinli kadının her birine 4'er yıl hapis cezası verdi, ancak cezanın 2 yıllık bölümü tecil edilecektir" denildi.

Mahkemenin 13 Filipinli taşıyıcı annenin, yabancı uyruklu müşterilerin bebeklerini taşıma ve dünyaya gelen bebekleri para karşılığı üçüncü bir şahsa satma niyeti taşıdığını kanıtlayacak somut kanıtlara sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu bir insan kaçakçılığı eylemidir" ifadeleri kullanılırken, dünyaya gelen bebekler hakkında nasıl bir yol izlenileceği belirtilmedi.

Filipinli taşıyıcı annelere temizlikçi ve aşçı olarak hizmet veren bir Kamboçyalı kadın da ceza gerektiren suçu polise bildirmemekten dolayı 2 ay 1 gün hapse mahkum edildi.

Kamboçya, taşıyıcı anneliği bir tür insan ticareti olarak niteleyerek Kasım 2016'da yasaklamıştı.

Ağustos 2017'de de Punom Pen Belediye Mahkemesi, Avustralyalı bir hemşireyi ülkede ticari amaçlı taşıyıcı annelik hizmetleri yürütmekten 18 ay hapse çarptırmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kamboçya'da 13 Filipinli kadına 4 yıl hapis cezası - Son Dakika

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