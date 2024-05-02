Kamboçya'da ABD yapımı hava bombası bulundu - Son Dakika
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Kamboçya'da ABD yapımı hava bombası bulundu

Kamboçya'nın Kampong Cham eyaletinde savaştan kalma bir MK-82 hava bombası daha bulundu. Bomba, güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi. Kamboçya, kara mayınları ve patlamamış savaş kalıntılarından en fazla etkilenen ülkelerden biri.

02.05.2024 14:35
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PUNOM PEN, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın güneydoğusundaki Kampong Cham eyaletinde savaştan kalma ABD yapımı MK-82 model bir hava bombası daha bulundu.

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana, yaklaşık 230 kilogram ağırlığındaki MK-82 hava bombasının, Prey Chhor bölgesinde işçilerin bir kanalı kazdığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Ratana, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bomba 50 yıldan uzun süredir dört metreden daha derine gömülü olmasına rağmen halen iyi durumda" dedi.

Ratana, Patlayıcı Mühimmat İmha uzman ekibinin Salı günü bombayı güvenli bir şekilde çıkardığını ve etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Yetkiliye göre, uzman imha ekibi yılın başından bu yana Kampong Cham, Kampong Speu, Kandal ve Preah Sihanouk gibi farklı eyaletlerde altı adet MK-82 hava bombası ile 350 kilogram ağırlığındaki bir M117 bombasını kazarak güvenli şekilde çıkardı.

Ratana, Şubat ayında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1965 ortalarından 1973 yılına kadar 500.000'den fazla ABD bombardıman misyonu tarafından Kamboçya'daki 115.273 noktaya tahminen 4 milyon tonu aşkın hava bombası ve 27 milyon misket bombası atıldığını yazdı.

Kamboçya, kara mayınları ve patlamamış savaş kalıntılarından en fazla etkilenen ülkelerden biri. 1998 yılında sona eren 30 yıllık savaş ve iç çatışmalardan geriye 4-6 milyon kara mayını ve diğer mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Resmi bir rapora göre Güneydoğu Asya ülkesinde 1979'dan Şubat 2024'e kadar kara mayını ve patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi nedeniyle 19.822 kişi hayatını kaybederken, 45.221 kişi de yaralandı ya da ampute oldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kamboçya'da ABD yapımı hava bombası bulundu - Son Dakika

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