Kamboçya ile Fransa, ekonomi ve savunma dahil 29 anlaşma imzaladı

Kamboçya ve Fransa, ekonomi, yatırım, savunma, dijital teknoloji ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda 29 anlaşma imzaladı.

Phnom Penh Post gazetesinin haberine göre, ülkeye resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile başkent Phnom Penh'de bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından taraflar, ekonomi, yatırım, savunma, dijital teknoloji ve kültür başta olmak üzere çeşitli alanlarda 29 anlaşmaya imza attı.

Kamboçya Başbakanı Hun, düzenlenen ortak basın toplantısında, imzalanan anlaşmaların hükümetinin tek seferde bir ülkeyle yaptığı en kapsamlı anlaşma paketi olduğunu belirtti.

Hun, görüşmede ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ortak güvenlik sorunlarıyla mücadele ve iki ülke halkları arasındaki etkileşimin artırılması konularında öncelikleri belirlediklerini kaydederek, imzalanan anlaşmaların Kamboçya ve Fransa arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması için yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

İki ülke arasında savunma alanında askeri eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini ve Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü misyonlarında işbirliğinin artırılacağını dile getiren Hun, başta çevrim içi dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele olmak üzere organize suçlar ve siber suçlarla daha yakın işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Kamboçya'nın enerji bağımsızlığını güçlendirmesi amacıyla hidroelektrik enerji alanında işbirliği yapılabileceğini belirterek, yapay zeka araştırmaları, eğitim ve yönetişim alanlarında da işbirliğinin genişletileceğini kaydetti.

Sağlık alanında ortak araştırma platformu geliştirdiklerini aktaran Macron, Kamboçya'da ilkokuldan üniversiteye kadarki süreçte okullarda Fransızca eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik de anlaşma imzalandığını söyledi.

İki lider, görüşmede Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır anlaşmazlığını da ele aldı.

Kamboçya Başbakanı Hun, ülkesinin uluslararası hukuk ve mevcut anlaşmalar temelinde anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesine bağlı olduğunu vurgularken, Macron da Fransa'nın anlaşmazlığın uluslararası hukuka uygun ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik desteğini dile getirdi.