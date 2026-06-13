Kamerun'da Albino Bireylerin Zorlukları

Kamerun'da albino bireyler, görme bozuklukları nedeniyle eğitimlerini tamamlamakta, sağlık hizmetlerine erişmekte ve istihdam olanaklarından yararlanmakta güçlük çekerken, yüksek maliyet nedeniyle güneş koruyucu ürünlere düzenli erişememeleri cilt kanseri riskini artırıyor ve toplumsal önyargılar yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Kamerun'da faaliyet gösteren Albinoların Tanıtımı Derneği (APAC) Başkanı Kakmeni Wembou Raphael, 13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Raphael, insan haklarını korumaya yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemelere rağmen albino bireylerin yaşam koşullarında yalnızca kademeli iyileşmeler yaşandığını belirterek, Kamerun'da albinizme ilişkin resmi istatistiklerin bulunmadığını ve kamu kurumlarının önemli bir bölümünün albinizmi halen bir engellilik durumu olarak kabul etmekte zorlandığını söyledi.

Eğitim ve istihdam alanında engeller sürüyor

Albino bireylerin karşılaştığı başlıca sorunların sağlık, eğitim ile sosyal ve ekonomik hayata katılım alanlarında yoğunlaştığını ifade eden Raphael, "Görme bozuklukları nedeniyle çok sayıda öğrenci eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıyor." dedi.

Bu sorunun aşılabilmesi için gözlük kullanımının önemli olduğunu vurgulayan Raphael, öğretmenlerin büyük bölümünün albinizm konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını, derslerin öğrencilerin özel ihtiyaçları dikkate alınmadan işlendiğini ve kapsayıcı eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Raphael, albino bireylerin iş gücü piyasasında da önemli zorluklarla karşılaştığını belirterek, birçok işverenin bu kişilerin yeterli performans gösteremeyeceği yönünde önyargılara sahip olduğunu söyledi.

"Bazı işverenler yalnızca fiziksel görünüm nedeniyle albino bireyleri işe alım süreçlerinin dışında bırakıyor." ifadesini kullanan Raphael, ekonomik kırılganlığın azaltılması için albino bireylerin yaşam koşullarına uygun projelerin geliştirilmesi ve finansman kuruluşlarının daha kapsayıcı politikalar benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Cilt kanseri ve batıl inanışlar önemli sorunlar arasında

İklim değişikliğinin etkileri ve yoğun güneş ışınlarının albino bireylerin yaşamını olumsuz etkilediğine işaret eden Raphael, bu kişilerin cilt kanserine karşı son derece savunmasız olduğunu vurguladı.

Raphael, güneş koruyucu kremlerin Kamerun'da yüksek maliyet nedeniyle erişilmesi zor ürünler arasında yer aldığının altını çizerek "Albino bireylerde görülen ölümlerin yaklaşık yüzde 80'i cilt kanserinden kaynaklanıyor." dedi.

Birçok albino bireyin güneş koruyucu ürünleri düzenli kullanamadığını aktaran Raphael, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) güneş koruyucuların temel ilaçlar arasında değerlendirilmesine yönelik çağrılarına rağmen fiyatların halen kullanıcıların erişebileceği seviyede olmadığını dile getirdi.

Albinizme ilişkin yanlış inanışların toplumda varlığını sürdürdüğünü söyleyen Raphael, bazı kesimlerde albino bireylerin ölümsüz olduğuna inanıldığını, bazılarının ise ritüel amaçlı suçlarda kullanılabilecek kişiler olarak görüldüğünü ifade etti.

APAC Başkanı Raphael, albino bireylere yönelik şiddet vakalarının da yaşandığını belirterek, son dönemde ikisi Kamerun'un Douala şehrinde, biri Yaounde'de olmak üzere üç vakayla ilgilendiklerini anlattı.

Bazı olaylarda aile bireylerinin de sürece dahil olduğunu kaydeden Raphael, ülke genelinde çok sayıda benzer olay yaşandığını ancak mağdurların önemli bölümünün şikayette bulunmadığını aktardı.

APAC'nin albino bireylerin haklarının savunulması amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ve ağlarla işbirliği yürüttüğünü belirten Raphael, dernek bünyesinde faaliyet gösteren eğitim merkezi aracılığıyla çok sayıda albino bireyin kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunduklarını söyledi.

Uluslararası Albinizm Farkındalık Günü'nün bu yıl 12'ncisinin kutlandığını hatırlatan Kakmeni Wembou Raphael, hükümete ve tüm kurumlara albinizm konusunu program ve projelerine dahil etme çağrısında bulunarak, albino bireylerin haklarının kamu politikalarında daha fazla dikkate alınmasını istedi.