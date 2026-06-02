Kamerun'da Ayrılıkçı Saldırı: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Bafut ilçesinde Anglofon (ingilizce konuşan) ayrılıkçı grup üyeleri askeri noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası güvenlik güçleri bölgede ayrılıkçılara karşı operasyon başlattı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.