Kamerun'da Milletvekili Süreleri Uzatıldı

Kamerun'da milletvekillerinin görev süresinin, 20 Aralık'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Paul Biya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından milletvekillerinin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin onayladığı yasayı paylaştı.
Onaylanan yasa ile 31 Mart'ta sona erecek Ulusal Meclis üyelerinin görev süreleri, 20 Aralık'a kadar uzatıldı.
Yasanın acil prosedür kapsamında yürürlüğe alındığı belirtildi.
