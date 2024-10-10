Kamerun'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 15 Ölü - Son Dakika
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Kamerun'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 15 Ölü

Güney Kamerun'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı var.

10.10.2024 13:33
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YAOUNDE, 10 Ekim (Xinhua) -- Kamerun'un Güney bölgesinde bir yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpışması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Dja ve Lobo Bölge Valisi Damien Owono kazanın Çarşamba günü sabah saatlerinde otobüsün, Kombe bölgesinde karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kaza yerini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklama yapan Owono, "Sabah erken saatlerde bu şok edici haberle uyandık. Otobüste 22 yolcu ve şoför vardı. Yaralanan 10 kişi hastanede tedavi altına alındı. Ailelerden sakin olmalarını istiyoruz. Bu bir kazaydı. Soruşturmalar devam ediyor ve sorumlular tespit edilecek. Sürücülerden daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

Ciddi yanık yaraları nedeniyle çoğu yaralının durumunun kritik olduğunu belirten yerel polis, ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Kamerun'da bu tür kazalar genellikle yolların kötü durumu ve sürücülerin bilgisizliği nedeniyle meydana geliyor.

Kamerun Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede her yıl yaklaşık 1.500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kamerun'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 15 Ölü - Son Dakika

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