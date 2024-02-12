Kamerun'da patlamada 2 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamerun'da patlamada 2 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı

Kamerun\'da patlamada 2 çocuk öldü, 20 kişi yaralandı

Kamerun'un Kuzeybatı Bölgesi'nde, Ulusal Gençlik Günü etkinliklerine katılan okul çocuklarının bulunduğu sırada meydana gelen patlamada en az 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ayrılıkçılar tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bölgede huzursuzluklar devam ediyor.

12.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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YAOUNDE, 12 Şubat (Xinhua) -- Kamerun'da sık sık huzursuzlukların baş gösterdiği İngilizce konuşulan Kuzeybatı Bölgesi'nde meydana gelen bir patlamada en az 2 çocuk kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları ve yerel polisin verdiği bilgilere göre, patlama bölgedeki Nkambe kasabasında, okul çocuklarının 1966 yılından beri her yıl 11 Şubat'ta kutlanan Ulusal Gençlik Günü etkinliklerine katıldığı esnada meydana geldi.

Patlamadan etkilenenlerin çoğu da çocuklar oldu.

Bölgedeki bir güvenlik kaynağı, Xinhua'ya yaptığı açıklamada sağlık görevlilerinin "son derece ağır" yaralanan çok sayıda çocuğu tedavi etmek için "çok yoğun çaba sarf ettiğini" söyledi.

Kaynak, "Ölü sayısı artabilir. Durum rahatsızlık verici, ancak cesur askerlerimiz bu menfur saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin izini sürmek için güvenliği artırdı" dedi.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ambazonya adını verdikleri bağımsız bir devlet kurmak isteyen ve 2017 yılından bu yana hükümet güçleriyle çatışan ayrılıkçılar, söz konusu bölgelerdeki etkinlikleri engellemek amacıyla üç günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua

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