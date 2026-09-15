Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 760 askerlik barış gücü birliği gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 760 askerlik barış gücü birliği gönderdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun, MINUSCA kapsamında görev yapmak üzere Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 760 askerden oluşan barış gücü birliği gönderdi. Birliğin, görev süresini tamamlayan birliğin yerini alacağı ve bir yıl görev yapacağı belirtildi.

Kamerun, Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) kapsamında görev yapmak üzere bu ülkeye barış gücü askeri gönderdi.

Kamerun Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Motcheboum Barışı Koruma Operasyonları Eğitim Okulu'nda, MINUSCA bünyesinde görev yapacak Kamerun birliği için uğurlama töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 760 askerden oluşan birliğin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıllık görev süresini tamamlayan birliğin yerini alacağı kaydedildi.

Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo'nun başkanlık ettiği törende, birliğin komutanına Kamerun bayrağı teslim edildi.

Assomo, törendeki konuşmasında, barış gücü askerlerinden disiplin kurallarına ve uluslararası hukuka sıkı şekilde uymalarını ve sivillerin korunmasına öncelik vermelerini istedi.

Kamerun, 15 Eylül 2014'ten bu yana MINUSCA kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış gücü askeri bulunduruyor.

Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 760 askerlik barış gücü birliği gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:03:54. #7.13#
SON DAKİKA: Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne 760 askerlik barış gücü birliği gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement