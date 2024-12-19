Kamil Sönmez 12. Yılında Anılıyor

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Türk halk müziği sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Kamil Sönmez vefatının 12. yılında anılıyor.

Karadeniz'in unutulmaz seslerinden Kamil Sönmez, 1947'de Ordu'nun Perşembe ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Perşembe'de okuyan sanatçı, eğitimine Giresun Öğretmen Okulu'nda devam etti.

Sanatçının kardeşi Remzi Sönmez, yaptığı bir açıklamada Kamil Sönmez'in sanata çocukluktan itibaren ilgisi olduğunu belirterek, "Öğretmen Okulunda ikinci sınıfta müzik öğretmeni teşvikiyle Ankara Devlet Konservatuvarı sınavına girip orada opera ve şan bölümüne geçiş yaptı. Opera ve şan bölümünde okurken tiyatroya gönül verip buradan tiyatroya geçiş yaptı. Böylelikle sahnelere çıkarak çok istediği yerde olmayı başardı.

Sanatçı, üniversite eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan bölümünde tamamladı.

Askerlik görevini 1966-1968'de tamamlayan Sönmez, Avni Dilligil Tiyatrosunda 1968'de profesyonel oyunculuğa başladı, Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeş Oyuncular Tiyatrosunda çeşitli rollerde yer aldı.

İlk plağında "Hekimoğlu" ve "İnce Memed" türkülerini söyledi

Sanatçı ilk plağını Zülfü Livaneli'nin yapımcılığında yaptı. 45'lik plağın bir yüzünde Ordu türküsü "Hekimoğlu"nu, diğer yüzünde Zülfü Livaneli'nin Çukurova'dan derlediği sözlerle bestelediği "İnce Memed" türküsünü yorumladı.

Halk türküleri sınavını kazanarak TRT Radyosuna giren usta sanatçı, "Yaylanın Soğuk Suyu", "Çift Jandarma", "Maçka'da buluşalım" gibi sevilen Karadeniz türkülerini, "Merhaba" isimli uzunçalarda yorumladı.

1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü

Kariyeri boyunca Karadeniz türkülerinin önemli sanatçılarından biri haline gelen Sönmez, nüktedan kişiliği ile de gönüllerde yer edindi.

Başarılı sanatçı, yorumladığı türkülerinin yanı sıra 1979'dan itibaren "Düşman", "Eşek Şakası" ve "Deli Kan" gibi birçok yapımda da rol aldı.

Sönmez, 1993'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği korosunda solist olarak çalıştı ve 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü.

"Güneşi Gördüm" filmiyle son kez izleyici karşısına çıktı

Gençliğinde oyuncu ve siyasetçi Osman Yağmurdereli ve müzisyen Faruk Tınaz ile aynı evi paylaşan Sönmez, sanat camiasında da sevilen isimlerden biri oldu.

Kamil Sönmez, 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği "Güneşi Gördüm" filmiyle son kez izleyici karşısına çıktı.

Beyin kanaması nedeniyle Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Kamil Sönmez, 20 Aralık 2012'de, 65 yaşında hayatını kaybederek, Ordu Kozağzı Mahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Sönmez'in rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Hırçın Kız Kadife", "Aşkım Aşkım", "Sev Kardeşim", "Karagümrük Yanıyor", "Amerikalılar Karadeniz'de 2", "Sensiz Olmuyor", "Fıkralarla Türkiye", "Ölümsüz Aşk", "Kınalı Kar", "Kumsaldaki İzler", "Tirvana", "Bizim Mahalle", "Bir Kadın Düşmanı", "Islak Sokak", "Cilalı İbo Beni Anneme Götür", "Sev Ölesiye", "O'na Çirkin Kral Derlerdi" ve "Bizim Sokak"