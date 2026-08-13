Kamile Akça: El İşiyle Hayata Tutunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamile Akça: El İşiyle Hayata Tutunma

Kamile Akça: El İşiyle Hayata Tutunma
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOAH hastası Kamile Akça, ördüğü bebeklerle hem stres atıyor hem de sosyal hayata katılıyor.

Aksaray'da yaşayan KOAH hastası Kamile Akça, sağlık sorunlarının oluşturduğu stres ve sıkıntılardan uzaklaşmak için ördüğü el emeği bebekleri satarak hem kendine uğraş alanı oluşturuyor hem de sosyal hayattan kopmamaya çalışıyor.

KOAH ve iltihaplı romatizma hastası 4 çocuk annesi 63 yaşındaki Akça, evdeki zorlu günlerini daha kolay geçirmek amacıyla 7 yıl önce cep telefonundan videolar izleyerek örgü bebek yapmayı öğrendi.

Kış aylarında hastalığının şiddetlenmesi nedeniyle evden çıkamayan Akça, günlerini tığ ve iplerle örgü bebekler yaparak geçiriyor. Akça, yazın gelmesiyle el emeği ürünlerini kent merkezinde açtığı tezgahında satışa sunuyor.

Örgüyle olumsuz düşüncelerden uzaklaşıyor

Eşi de kalp hastası olan Akça, AA muhabirine, saatlerce emek verdiği bir bebeği 3-4 günde tamamladığını söyledi.

Hastalığının yarattığı olumsuz etkileri örgü örerken unuttuğunu vurgulayan Akça, şöyle konuştu:

"El işi yapmak benim için bir terapiden farksız. Evdeki stresten ve hastalıktan uzaklaşmak için kendimi tamamen el işine veriyorum. Hastalığımı bu ilmeklerle unutuyorum. KOAH ve iltihaplı romatizma hastası olduğum için kışın dışarı çıkamıyorum, evde kalmak zorunda kalıyorum. Kışın sabırla ördüğüm bebekleri yazın dışarı çıkarak satıyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle sürekli evde kapalı kalmak istemiyorum, böylece insanlarla iletişim kuruyorum."

Bu uğraşın kendisine hem moral olduğunu hem de yazın emeğinin karşılığını aldığını belirten Akça, evde oturup hastalığa teslim olmak yerine bir hobiye tutunmanın insanı hayata bağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Yaşam, Stres, Koah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamile Akça: El İşiyle Hayata Tutunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:31:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kamile Akça: El İşiyle Hayata Tutunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.