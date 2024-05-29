Kamu Birliği Konfederasyonu İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto etti

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ANKARA - Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği konutu önüne siyah çelenk bıraktı. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı Ümit Demirel, 7 Ekim'den itibaren 35 bin Filistinlinin İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybettiğini vurguladı.

Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri, İsral'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplandı. Ellerinde İsrail saldırılarını protesto eden pankartlar taşıyan üyeler, konutun önüne siyah çelenek bırakarak, basın açıklaması yaptı. Konfederasyon üyeleri adına açıklamayı okuyan TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, şunları söyledi:

"Bu açıklamayı Filistin'de işlenen vahşeti, soykırımı, katliamı çocukların, bebeklerin, masumların vahşice öldürüşlerini önleyemeyen, durduramayan insanlık adına utanarak yüzümüz kızararak yapıyoruz. Filistin'de, 7 Ekim'den itibaren bütün dünyanın gözü önünde çoluk çocuk demeden bebekler, anneler, babalar, yaşlılar, gençler, engelliler, kalbi atan, canlı olan herkes ve her şey katlediliyor. Filistinli halk, canice, soykırıma uğruyor ve yok ediliyor. Dile kolay 15 binin üzerinde bebek, çocuk katledildi. 35 bin masum Filistinli hayattan koparıldı. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Hastaneler, ibadethaneler yaşam alanlarının tamamı yok edildi. Filistin'in neredeyse tamamı enkaza döndü. Abluka nedeniyle zaten bir açık hava hapishanesi olan Filistin bir çocuk mezarlığına çevrildi. Yangın malzemesi götüren kamyonlar, gıda sırası bekleyen masum siviller bombalandı. En son Filistinli masum halkın sığındığı sıkıştırıldığı, hapsedildiği ve güya güvenli bölge denilen Refah Çadır kampı da İsrail tarafından acımasızca bombalandı. Çocukları kurtarın. Savaşı durdurun."

"Netanyahu'yu ne zaman durduracaksınız"

İsrail'in Filistin'de yürüttüğü savaşa karşı İslam ülkeleri liderlerini adım atmaya çağıran Demirel, şöyle devam etti:

" Filistin'de güvenli bölge bırakmadılar. Utanmadan, sıkılmadan, teknik bir hata olduğunu söyleyen eli kanlı Netanyahu'yu bu gözü dönmüş katile destek veren timsah gözyaşı döken emperyalist ülkeleri ve liderlerini tüm kalbimizde lanetliyoruz. Yaşattıklarınızı yaşamadan ölümü tatmayın inşallah. Sessizliğe bürünen İslam ülkeleri yöneticilerini de adım atmaya davet ediyoruz. Şimdi soralım. Sadece Filistin'i değil, tüm insanlığı hedef alan dünyanın gözü önünde Hitler varisi soykırım ve katliam yapan bu eli kanlı Netanyahu'yu ne zaman durduracaksınız Birleşmiş Milletler neredesiniz? Uluslararası toplum neredesiniz? İslam ülkeleri neredesiniz? İslam İşbirliği Teşkilatı neredesiniz? Gün susma günü değildir. Gün kafamızı kuma gömme günü değildir. Gün soykırıma, vahşete, yıkıma, talana sessiz kalma günü değildir. Savaşı durdurun çocuklarımızı kurtarın.

"Savaşı durdurun, çocukları kurtarın"

Zalimlerin acımasız olduğu, mazlumların çaresiz kaldığı dünyaya tekrar tekrar haykırmak istiyoruz. Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil. İnsanlığın binlerce yıldır ürettiği tüm değerleri, kuralları İsrail yok ediyor, açık açık insanlık suçu işleniyor. Bu savaşın bitmesi için daha kaç bin Filistinli bebek, çocuk, anne, baba yaşlı ölmesi gerekiyor? Savaşı durdurup çocukları kurtarın. Kamu Milli Konfederasyonu olarak bugüne kadar işlenen soykırıma, katliama ve vahşete biz sessiz kalamıyoruz. Kulaklarımızı tıkamıyoruz, görmezden gelemiyoruz, susmuyoruz. İsrail Büyükelçiliği önüne siyah kelep bırakıyoruz ve diyoruz ki: Savaşı durdurun. çocukları kurtarın."