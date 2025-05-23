Kamu Çalışanlarına Bayram İzni

(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu çalışanlarının Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü olan 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlamak üzere, 9 Haziran'a kadar idari izinli sayılacağını, kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı dönüleceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.