Kamu Denetçisi Adayları Belirlendi

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(TBMM) - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, kamu denetçisi adaylarını belirledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, alt komisyon başkanı seçimi ve 12 kamu denetçisi adayını belirlemek üzere toplandı.

Karma Alt Komisyon Başkanlığı için aday gösterilen AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal kabul edildi.

Kamu denetçisi adaylığı için 127 kişi başvuruda bulundu. Bunlardan altısının en az 40 yaşında olma şartını yerine getiremediği için başvurusu kabul edilmedi. Kapalı oylamada kamu denetçiliği için şu adaylar seçildi:

" Abdullah Cengiz, Ayşenur Kurtoğlu, Ersun Erkan Balta, Fatma Benli Yalçın, Figen Şaştım, Hasibe Usta, Hikmet Ayar, İhsan Şener, Mürsel Sarı, Özcan Yıldız, Salim Karamanoğlu, Şule Ürker."