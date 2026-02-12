Kamu Denetçisi Akarca'dan Gençlere Adalet Vurgusu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Gençlerimizde, çocuklarımızda adalet, hak, merhamet ve vicdanın kökleşmesi için gayret sarf ediyoruz. Kurumumuzun bu çalışmaları son derece önemli." dedi.

Akarca, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Düzcelilerle Buluşuyor" programında yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurunun son derece kolay ve tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, kendilerine başvurulduğu andan itibaren ilgili idareden her türlü bilgi ve belgeyi yazılı olarak istediklerini ve 6 ay içinde de incelemelerini yapıp karar verdiklerini söyledi.

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun iş ve eylemleri ve idarenin tutum ve davranışlarını denetlediğini anlatarak, "Aşırı nezaketsiz tutum ve davranışlar varsa bunlar da bizim inceleme konumuz olabilmektedir. 18 yaşını doldurmayan çocuklardan velinin onayı olmaksızın başvuru alıyoruz. Bunlar da inceleme konusu yapılmaktadır. Kurumumuzun tanık dinleme gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırma ve gerektiğinde mahalli inceleme yaptırma yetkisi var." diye konuştu.

Kuruma yapılan başvuru ve çözüm verilerini paylaşan Akarca, "262 bin başvuru aldık ve bunların da yüzde 95'inden fazlasını çözüme kavuşturduk. 2025 yılı verilerine göre de 21 bin 34 başvuru aldık. Bununla ilgili olarak 1086 dosyada dostane çözüm kararı verdik. Yani incelememize başladığımız aşamada idareyle yapılan görüşmeler sonucunda vatandaşların sorununu o aşamada çözmüşüz." ifadelerini kullandı.

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun kadın ve çocuklara ayrı bir önem atfettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kadın ve çocuklardan sorumlu bir kamu denetçimiz var. Dezavantajlı grupları önemsiyoruz. Onlara yönelik yoğun faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz var. Hak arama kültürünün ve bilincinin yaygınlaştırılması için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizde, çocuklarımızda adalet, hak, merhamet ve vicdanın kökleşmesi için gayret sarf ediyoruz. Kurumumuzun bu çalışmaları son derece önemli. 156 üniversitemizde ombudsmanlık öğrenci kulüplerimiz var. 9 tane uluslararası ombudsmanlık kuruluşunun üyesiyiz."

Kurumun yıllık raporunu her yıl TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sunduklarını belirten Akarca, 10 Şubat'ta da yıllık raporu komisyona takdim ettiklerini ifade etti.

Programda Düzce Valisi Mehmet Makas da konuşma yaptı.