Kamu Diplomasisi Sempozyumu Sona Erdi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda ilk gün sona erdi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Samet Kavoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşma yaptı.

Öğle arasının ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen, AA Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır'ın oturum başkanlığı yaptığı "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-1" başlıklı panelde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner, kurumun kamu diplomasisi alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Panelde, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile TRT Haber Kanal Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahid Eker de konuştu.

"Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-2" başlıklı ikinci açılış panelinde ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel oturum başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cahit Şenel ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek konuşmacı olarak yer aldı.

Sempozyumun "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi" başlıklı Entelektüeller Oturumu'na da Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Köksoy oturum başkanı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özkan, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Ekşi ve Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ali Saydam konuşmacı olarak katıldı.

Panellerin ardından sempozyumun ilk günü sona erdi.

Sempozyumun ikinci gününde çevrim içi olarak, "Kamu Diplomasisi Konsepti ve Teorisi", "Kültürel Diplomasi", "Diaspora Diplomasisi", "Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Yayıncılık", "Dijital Diplomasi", "Çevre ve İklim Diplomasisi", "Bilim ve Spor Diplomasisi", "Ulus Markalama ve Marka Diplomasisi", "Kamu Diplomasisinde Bölgesel Analizler" ve "Kamu Diplomasisinde Yeni Yönelimler" başlıklı paneller düzenlenecek.