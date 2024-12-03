Kamu Görevlileri ve Emekliler İçin Adil Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamu Görevlileri ve Emekliler İçin Adil Çözüm Çağrısı

Kamu Görevlileri ve Emekliler İçin Adil Çözüm Çağrısı

Memur-Sen Başkanı Yalçın, kamu görevlilerine yönelik adil gelir artışı ve emekli aylığı talep etti.

03.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Kurulu'nun hatalı kararının ve yanlış tavrının cezasını kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz çekmemeli, 'Refah Payı Artışı ve Emekliler İçin Adil Emekli Aylığı' hayata geçirilmelidir. Gelir dağılımının herkes için adil olarak kabul edildiği seviyede ve artan refahtan herkesin hakkını alabildiği zeminde ortaklaşa buluşmak için kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması gerekiyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan enflasyon rakamları ve kamu çalışanları ile emeklilerin beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelir adaletinin sağlanması için de kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentisinin karşılanması gerektiğini belirtti. Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan rakamlar ile Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24, yıllık enflasyon yüzde 47,09 ve enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılacak artışın belirlenmesine sadece 1 ay kaldı. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de enflasyonun kamu görevlileri üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiyi görerek, alım gücünün tamirinin sağlanabilmesi için piyasa gerçekliğinin altını çizerek 3'er aylık maaş/ücret artışlarını Kamu İşveren Heyetine sunmuştuk.

"Artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir"

1,5 yıl önce Toplu Sözleşme masasında, bugünün enflasyon oranını doğru görerek tespitlerimizde yine haklı çıktık. Bugün gelinen noktada, geçim derdi sıkıntısı bitmiş, ekonomik sarsıntı son bulmuş, gelir dağılımında adalet beklenen seviyeye ulaşmış, yüksek faiz, artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir. Bu süreci en yoğun şekilde cüzdanlarında hisseden kesimin kamu görevlileri, sabit gelirliler ve emekliler olduğu gerçeği ise halen önümüzde durmaktadır.

"Refah Payı Artışı ve Emekliler için Adil Emekli Aylığı' hayata geçirilmelidir"

Hakem Kurulu'nun hatalı kararının ve yanlış tavrının cezasını kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz çekmemeli, 'Refah Payı Artışı ve Emekliler İçin Adil Emekli Aylığı' hayata geçirilmelidir. Devletin alacakları için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlendiği, maaş/ücret artışlarının ise yüzde 12 olarak öngörüldüğü mevcut durumun yansıması 'gelirler baskılanırsa enflasyon düşecek' görüşünün devam ettiğini göstermektedir.

"Gelir vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli"

Gelir dağılımının herkes için adil olarak kabul edildiği seviyede ve artan refahtan herkesin hakkını alabildiği zeminde ortaklaşa buluşmak için kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Bunun için Refah Payına ilave olarak; gelir vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli. Görev aylığı-emekli aylığı arasındaki makul oran tekrar kurulmalı. 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge Memur-Sen ile tamamlanmalı. Mühendislik Meslek Kanunu'nun çıkarılmalı, kamudaki teknik personelin sorunları görülmeli. İlave 1 derece, 2015 sonrası göreve başlayan personele de verilmeli. Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı sonuçlanmalı. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırmalı, personel uygun hizmet sınıfına geçirilmeli. Zorunlu emeklilik dayatması son bulmalı. Personel alımında ve diğer sınavlarda mülakat kaldırılmalı, şeffaflık sağlanmalı. Kadın kamu görevlilerinin beklentileri karşılanmalı, iş-aile hayatı uyumuna katkı sağlayacak politikalar hayata geçirilmeli."

Kaynak: ANKA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Görevlileri ve Emekliler İçin Adil Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:21:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu Görevlileri ve Emekliler İçin Adil Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.