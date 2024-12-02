Kamu Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kamu Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kamu Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, operasyonla yakalanarak adliyeye gönderildi.

02.12.2024 13:52  Güncelleme: 13:53
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ŞANLIURFA'da kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri dolandıran 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin kullandığı, Harran ilçesi kırsalındaki 2 'atıcı evi'ne operasyon düzenledi. Şüphelilerin gizli tuttukları ve dolandırmak istedikleri kişileri aradıkları tespit edilen evlerde yapılan aramalarda; 15 cep telefonu, 8 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve dijital materyaller ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kamu Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamu Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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