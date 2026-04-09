Kamu İhale Kurumu\'ndan İtirazen Şikayet Başvurularına Yeni Düzenleme

09 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvurularına yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Değişiklikle, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen fıkrada, itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin içeriğine ilişkin kurallar belirlenmiştir. Buna göre, ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, bir iddia kapsamında tek bir hususa yer verilmesi ve her kriterin ayrı bir husus olarak kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik başvurularda ise, her aday veya istekliye yönelik her hususun ayrı iddia olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 18. maddesine eklenen fıkrada, dilekçede birden fazla hususun tek iddia altında toplanması halinde, Kurum tarafından ayrıştırılarak inceleneceği, aynı hususa ilişkin birden fazla aykırılık sebebinin farklı iddialarda ileri sürülmesi durumunda ise tek iddia altında toplanacağı hükme bağlanmıştır.

Yönetmeliğe eklenen 18/A maddesiyle, itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine ilişkin usuller düzenlenmiştir. Buna göre, başvuru sahibinin iddialarındaki haklılık oranına göre başvuru bedelinin kısmen iadesi mümkün olacak, ancak Kurum tarafından belirli hallerde başvurunun reddedilmesi veya ihalenin iptaline karar verilmesi durumunda iade yapılmayacaktır. Haklılık oranı, Kurul kararında haklı bulunan iddia sayısının toplam iddia sayısına oranlanmasıyla belirlenecek ve bu orana göre iade edilecek bedel hesaplanacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise iade tutarı, fazla yatırılan bedel ile haklılık oranına göre hesaplanan tutarın toplamı olarak tespit edilecektir. Bu yönetmelik değişikliği, yayım tarihi olan 09 Nisan 2026'da yürürlüğe girmiştir.