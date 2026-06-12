Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Türker'in İşkence İddialarına İlişkin Çağrı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, İBB davasında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaparak, iddiaların şeffaf ve bağımsız şekilde araştırılması çağrısında bulundu..

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dava kapsamında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in duruşmada dile getirdiği işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KAMU-İŞ'in açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen dava kapsamında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in son duruşmada dile getirdiği, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalar ve çıplak arama işkencesi, toplumsal vicdanda derin bir yara açmış ve kamuoyunda büyük bir şok yaratmıştır."

Türker'in mahkeme salonunda açık yüreklilikle ve büyük bir cesaretle haykırdığı, 'İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor. Yapan utansın, ben utanmıyorum' sözleri, bugün Türkiye'de insan onurunun nasıl ayaklar altına alınmaya çalışıldığının açık ve acı bir vesikasıdır.

Ülkemiz, kurgu davalarla insanların dayanaksız ve hukuksuz biçimde hapsedildiği, yargının bir sopa olarak kullanıldığı karanlık bir dönemden geçmektedir. Bu adalet krizinin ortasına bir de işkence ve kötü muamele iddialarının eklenmesi tabloyu daha da karanlık, daha da kabul edilemez hale getirmektedir.

1980 askeri faşist darbe döneminde, insanları cinsiyetinden, beden bütünlüğünden ve haysiyetinden vurarak teslim almaya çalışan o karanlık işkenceci zihniyetin ve metotlarının, 2026'nın Türkiyesi'nde yeniden hortlatılması dehşet vericidir.

Unutulmamalıdır ki: İşkence; Anayasa'mıza, temel insan haklarına, Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere ama en önemlisi insan vicdanına tamamen aykırıdır.

Kamu-İş olarak, tüzüğümüzde de 'amasız ve fakatsız' bir şekilde yer aldığı üzere; işkence bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. İnsan onurunun çiğnendiği hiçbir yerde Kamu-İş'in sessiz kalması mümkün değildir.

AKP kanadından Fatoş Pınar Türker'in iddialarına ilişkin gelen 'kabul edilemez' açıklaması, ilk bakışta umut verici bir söylem gibi görünse de kamuoyu hafızası gerçektir. Bu işkenceci düzeni ve cezasızlık iklimini inşa edenin bizzat AKP iktidarı olduğu gerçeği ortadadır. Dolayısıyla bu kınama açıklamasının samimiyeti, lafta kalıp kalmayacağıyla değil; ancak ve ancak bu korkunç iddiaların üzerine kararlılıkla gidilmesi ve iddiaların tamamen aydınlığa kavuşturulmasıyla anlaşılacaktır.

Kamu-İş olarak iktidara ve adli makamlara çağrıda bulunuyoruz: Fatoş Pınar Türker'in dile getirdiği işkence ve kötü muamele iddiaları, şeffaf, tarafsız ve bağımsız bir biçimde acilen araştırılmalıdır. Sorumlular, unvanlarına bakılmaksızın derhal açığa alınmalı ve yargı önünde hesap vermelidir.

Her zaman insan haklarından, demokrasiden, evrensel hukuk ilkelerinden ve insan onurundan yana saf tutan Kamu-İş, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. İnsan onuru, işkenceyi ve bu karanlığı mutlaka yenecektir."