Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Türker'in İşkence İddialarına İlişkin Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Türker'in İşkence İddialarına İlişkin Çağrı

12.06.2026 20:00  Güncelleme: 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, İBB davasında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının şeffaf ve bağımsız şekilde araştırılmasını istedi.

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, İBB davasında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaparak, iddiaların şeffaf ve bağımsız şekilde araştırılması çağrısında bulundu..

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen dava kapsamında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in duruşmada dile getirdiği işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KAMU-İŞ'in açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen dava kapsamında yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in son duruşmada dile getirdiği, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalar ve çıplak arama işkencesi, toplumsal vicdanda derin bir yara açmış ve kamuoyunda büyük bir şok yaratmıştır."

Türker'in mahkeme salonunda açık yüreklilikle ve büyük bir cesaretle haykırdığı, 'İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor. Yapan utansın, ben utanmıyorum' sözleri, bugün Türkiye'de insan onurunun nasıl ayaklar altına alınmaya çalışıldığının açık ve acı bir vesikasıdır.

Ülkemiz, kurgu davalarla insanların dayanaksız ve hukuksuz biçimde hapsedildiği, yargının bir sopa olarak kullanıldığı karanlık bir dönemden geçmektedir. Bu adalet krizinin ortasına bir de işkence ve kötü muamele iddialarının eklenmesi tabloyu daha da karanlık, daha da kabul edilemez hale getirmektedir.

1980 askeri faşist darbe döneminde, insanları cinsiyetinden, beden bütünlüğünden ve haysiyetinden vurarak teslim almaya çalışan o karanlık işkenceci zihniyetin ve metotlarının, 2026'nın Türkiyesi'nde yeniden hortlatılması dehşet vericidir.

Unutulmamalıdır ki: İşkence; Anayasa'mıza, temel insan haklarına, Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelere ama en önemlisi insan vicdanına tamamen aykırıdır.

Kamu-İş olarak, tüzüğümüzde de 'amasız ve fakatsız' bir şekilde yer aldığı üzere; işkence bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. İnsan onurunun çiğnendiği hiçbir yerde Kamu-İş'in sessiz kalması mümkün değildir.

AKP kanadından Fatoş Pınar Türker'in iddialarına ilişkin gelen 'kabul edilemez' açıklaması, ilk bakışta umut verici bir söylem gibi görünse de kamuoyu hafızası gerçektir. Bu işkenceci düzeni ve cezasızlık iklimini inşa edenin bizzat AKP iktidarı olduğu gerçeği ortadadır. Dolayısıyla bu kınama açıklamasının samimiyeti, lafta kalıp kalmayacağıyla değil; ancak ve ancak bu korkunç iddiaların üzerine kararlılıkla gidilmesi ve iddiaların tamamen aydınlığa kavuşturulmasıyla anlaşılacaktır.

Kamu-İş olarak iktidara ve adli makamlara çağrıda bulunuyoruz: Fatoş Pınar Türker'in dile getirdiği işkence ve kötü muamele iddiaları, şeffaf, tarafsız ve bağımsız bir biçimde acilen araştırılmalıdır. Sorumlular, unvanlarına bakılmaksızın derhal açığa alınmalı ve yargı önünde hesap vermelidir.

Her zaman insan haklarından, demokrasiden, evrensel hukuk ilkelerinden ve insan onurundan yana saf tutan Kamu-İş, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. İnsan onuru, işkenceyi ve bu karanlığı mutlaka yenecektir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Türker'in İşkence İddialarına İlişkin Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu

21:18
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:49
Kars’ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kars'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:25:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Türker'in İşkence İddialarına İlişkin Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.