Kamu İşçilerine Olumsuz Zam Teklifi - Son Dakika
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Kamu İşçilerine Olumsuz Zam Teklifi

Kamu İşçilerine Olumsuz Zam Teklifi
13.06.2025 18:01
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TÜRK-İŞ, hükümetin kamu işçilerine yaptığı zam teklifini yetersiz buldu ve kabul etmeyeceklerini açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin, kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yaptığını, ancak bunu kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli basın mensuplarına açıklamada bulundu.

600 bin kamu işçisi adına toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaptıklarını belirten Ağar, bu görüşmelerde büyük bir kesimin hak ve menfaatlerini tartışıp görüştüklerini aktardı.

Geçim şartlarının zorluğuna işaret eden Ağar, "Bugün bize verilen teklif, bizleri gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif, bizim teklifimizin karşısında maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki açıklamam gerekirse birinci 6 ay teklifleri yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5. Diğer sosyal hakların artışı da ücret artışlarına göre verilen iki kalem bir teklif." ifadesini kullandı.

Teklifin resmi bir teklif olmadığını söyleyen Ağar, "Sadece toplantıda yüzümüze karşı okunan bir teklif. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak, bu teklifi beklemiyorduk." dedi.

Söz konusu teklifin bir sonuç ifade etmediğini ve müzakerelerin devam edeceğini hatırlatan Ağar, "Aynı zamanda bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaatlarımız erken olmuştu, yetkilerimizi erken aldık. Dolayısıyla yasal sürelerimizde 2 ay doldu. Arabuluculuk durumuna geldik. Arabuluculuk durumu da son günlerde bitenler ve bitmek üzere olacaklar var. Dolayısıyla arabuluculuk safhası bittiği zaman grev sürecine girme durumumuz var. O nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Bakanımızın yarından tezi yok, cumartesi, pazar ekibini çalıştırarak bize en kısa zamanda ikinci tekliflerini sunmaları lazım. Aksi halde biz bunu ne kamuoyuna, ne temsil ettiğimiz topluma, hiç kimseye anlatamayız." diye konuştu.

Yıllardır toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaptıklarını ancak bu kadar zor bir dönem görmediğini öne süren Ağar, "Her şeyi getirip maalesef enflasyona bağlıyorlar. Enflasyonun sebebini işçilere veya memurların aldığı ücretlere bağlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerek işçiler, gerek memur arkadaşlarımızın aldığı ücretleri, bir hafta, 10 gün içerisinde iç piyasaya döndürdüklerini düşünüyorum. İç piyasaya döndürdüklerine göre hiçbir zaman bu ücretler enflasyonu yükseltmez." sözlerini sarf etti.

Ağar, kamu işçilerinin ve ailelerinin morallerinin düzeltilmesi için görüşmelerin makul ölçülerde ve masa başında çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

"Verdiğimiz teklifin üçte biri bile değil"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Çukutli de teklifi yetersiz bulduklarını vurgulayarak, "İlk 6 ay için verilen yüzde 16'lık teklif, bizim ilk 6 ay için verdiğimiz teklifin üçte biri bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çukutli, "Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi bizim için taban ücret. Biz 1800 lira taban ücret istemiştik. Ancak onunla ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir. Çünkü bazı kurumlarımız bayağı geri kalmış durumda. En azından eşitliğin sağlanması açısından, iki sene önceki adaletli düzenin tekrar yeniden bulunması açısından bizim için önemli. Onunla ilgili teklifi de mutlaka bekliyoruz." açıklamasına yer verdi.

HAK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu toplayarak teklifi değerlendireceklerini bildiren Çukutli, bu toplantıda yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Çukutli, sürecin haziran ayı içerisinde bitmesini beklediklerini dile getirdi.

"Teklif, hükümetin enflasyon hedefleri doğrultusunda mı sunuldu?" sorusuna Çukutli, "Enflasyon hedefleri doğrultusunda olduğunu düşünmüyorum. İşçiye verilecek herhangi bir oranın hiçbir şekilde enflasyonu körükleyeceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası içerisinde buradan işçinin alacağı yüzde 10, 15, 20'lik payların çok küçük kalacağını, bindelerle ifade edilecek rakamlar olacağını düşünüyorum. Enflasyonist baskı, enflasyon politikaları veya hükümetin para politikaları kapsamında değerlendirip de düşük veriyorlarsa bunu mantıklı bulmuyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Zam, Son Dakika

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