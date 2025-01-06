Kamu-Sen'den Ek Zam Talebi

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Türkiye Kamu-Sen Tokat İl Temsilcisi Selçuk Kaçmaz, "ek zam ve refah payı" ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kaçmaz, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istediklerini söyledi.

Gelir vergisinin adil bir biçimde düzenlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını beklediklerini ifade eden Kaçmaz, "Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün evi şenlensin istiyoruz. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği sözü, unutulmasın diyoruz. Maliye yetkililerinin, kamu çalışanlarını her sıkıntılı durumda baş vurulacak ekonomik kaynak olarak görmekten vazgeçmesini bekliyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Aksi halde ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz." dedi.