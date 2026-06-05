Kamu Sen: Memurlar İçin Ek Zam Gerekiyor

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürmenin mümkün olmadığını belirterek, "Ekonominin son 23 çeyrektir büyüdüğü ifade ediliyor ancak memur ve emekli büyümeden pay alamadığı gibi ilk fedakarlığı yapmaya zorlanıyor" dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına ve kamu çalışanları ile emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan verilerin sabit ve dar gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların geçici olmadığını, aksine her geçen ay daha da belirgin hale geldiğini gösterdiğini ifade eden Kahveci, "Yıllık enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine yükselmiş olması, çalışanların ve emeklilerin gelirlerinde meydana gelen kaybın ulaştığı boyutu açıkça gözler önüne sermektedir" dedi. Kahveci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Resmi verilere göre mayıs ayında fiyatlar ortalama yüzde 1,71 oranında yükselmiştir. Böylece yılın ilk beş ayında gerçekleşen toplam enflasyon yüzde 16,61'e ulaşmıştır. Henüz yılın yarısına gelinmeden ortaya çıkan bu tablo, 2026 yılı için belirlenen hedeflerle ekonomik gerçekler arasındaki farkın giderek açıldığını göstermektedir. Gelinen noktada uygulanan politikaların, özellikle ücretli kesimlerin alım gücünü korumakta yeterli olmadığı görülmektedir."

Hatırlanacağı üzere ocak ayında memur ve emeklilere altı aylık dönem için yüzde 11 oranında maaş artışı yapılmış, ayrıca brüt 1000 TL seyyanen ödeme verilmiştir. Ancak yılın ilk beş ayında gerçekleşen yüzde 16,61'lik enflasyon, söz konusu artışın tamamını ortadan kaldırmış; memur ve emekliler daha şimdiden yüzde 5,61 oranında alacaklı duruma gelmiştir.

"MEMURLARA DERHAL EK ZAM YAPILMALIDIR"

Bugün yüksek enflasyon, kamu çalışanları ve emekliler açısından yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Azalan alım gücü, küçülen aile bütçeleri, artan borç yükü ile her geçen gün zorlaşan hayat şartları anlamına gelmektedir. Bu süreç, ekonomik sonuçlarının yanında toplumsal açıdan da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

Yıllık enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine çıkmış olması, yaşanan refah kaybının geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir hal almaya başladığını göstermektedir. Bugüne kadar görüldüğü üzere, ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürmek mümkün olmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde ekonominin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğü ifade edilmiştir. Memur ve emekliler hem ekonomik büyümenin sonuçlarından yeterince pay alamamakta hem de enflasyon yükseldiğinde ilk fedakarlığı yapmak zorunda bırakılmaktadır. Sosyal adaletin gereği, refahın da yükün de toplum kesimleri arasında hakkaniyetli şekilde paylaşılmasıdır.

Bu doğrultuda, memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payı ile desteklenmelidir. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmeli, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalıdır. Beklentimiz, gelir kaybı her geçen gün büyüyen kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek adil, kalıcı ve gerçekçi düzenlemelerin yapılmasıdır.

Türkiye Kamu-Sen olarak emeğin değerini koruma, kamu görevlilerinin haklı taleplerini savunma ve ekonomik adalet mücadelesini sürdürme kararlılığımızı bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla devam ettireceğiz."