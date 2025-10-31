Kamuda Esnek Çalışma Modelleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamuda Esnek Çalışma Modelleri

Kamuda Esnek Çalışma Modelleri
31.10.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuda esnek çalışma için mevzuat çalışmaları başlıyor. Sosyal güvenlik sistemi uyumlu hale getirilecek.

Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanması için hazırlıklar başladı.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bini 618'i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde çalışıyor.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİNE YÖNELİK MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Programda, kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. İşin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.

SOSYAL GÜVENLİĞİN ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİYLE UYUMU ARTIRILACAK

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.

Öte yandan, dijitalleşmeyle geleneksel işyeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için teknik ve hukuki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleri ile uyumuna ilişkin adımlar atılacak. Bu kapsamda, kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yürütülecek.

KAMUDA ETKİN POLİTİKALAR İÇİN KPBS HAYATA GEÇİRİLECEK

Kamuda insan kaynakları yönetiminde etkin politikaların oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere kamu personelinin güncel istihdam verilerinin merkezi bir sistemden erişilebilir hale getirilmesine yönelik altyapı ve standartlaştırma çalışmaları Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) kapsamında sürüyor.

KPBS'ye yönelik çalışmalar ile ilgili kamu personelinin insan kaynakları politika süreçlerini etkileyecek nitelikteki durum ve hareket bilgilerinin aşamalı olarak sisteme aktarılması ve bu verilerin karar destek sistemi işlevini yerine getirecek şekilde raporlanabilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamuda Esnek Çalışma Modelleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İstanbul’a yeni metro hattı Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı
“Çatlı“ filminin çekimleri Budapeşte’de başladı İşte setten ilk kareler "Çatlı" filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler
Kızılcık Şerbeti’nin Leman’ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan... Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

13:07
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
12:46
Yüzde 92’si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı
12:01
Türkiye’nin konuştuğu davada nefesler tutuldu Karar bekleniyor
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor
11:41
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
10:59
Vakit geldi çattı Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
10:12
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor AK Partili isimden dikkat çeken yorum
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 13:29:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Kamuda Esnek Çalışma Modelleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.